Mac Andrew: “Kijken naar algemeen belang bij sluiting aantal bettingkantoren”

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken in Suriname (AWJ) zegt dat het algemeen belang zal moeten prevaleren, wanneer uiteindelijk het besluit genomen zal worden om de meer dan duizend bettingskantoren te sluiten of terug te brengen. Vooral bij de welbekende retailers van Suribet dreigen veel arbeidsplaatsen verloren te gaan.

“Soms moet je kijken naar het algemeen belang. In dit geval denk ik dat de DNA voor de keuze staat om te kiezen tussen werkgelegenheid aan de ene kant, maar aan de andere kant ook het gok probleem dat toch wel astronomische vormen heeft aangenomen in Suriname”, zei de Surinaamse bewindsman woensdag voor aanvang van de wekelijkse Raad van Ministers vergadering.

Volgens Mac Andrew moet nagegaan worden hoeveel personen daadwerkelijk te werk zijn gesteld bij de meer dan duizend shops. Een optie is dan ook om te kijken naar alternatieve werkgelegenheid voor deze personen.

“Bij Arbeid hebben we de Dienst Directe Bemiddeling. Werkgevers kunnen daar hun vacatures indienen en als het nodig is kunnen we dan zorgen voor koppeling tussen werkzoekende en werkgever”, aldus de minister.

De aanpassing van wetten die te maken hebben met casino’s, loterij en kansspelen is nog in behandeling bij De Nationale Assemblée (DNA).