Schutter in moordzaak Koffiekamp aangehouden

De 34-jarige Dion K. is woensdagavond door de politie in Suriname aangehouden voor de moord op de 37-jarige A.D. en poging doodslag op een ander slachtoffer in het dorp Nieuw Koffiekamp.

K. wordt ervan verdacht in het dorp op twee personen te hebben geschoten.

De politie van Brownsweg ging na de melding ter plaatse voor onderzoek, maar voor de komst van de politie verliet hij de plaats. Hij liet zijn voertuig en bescheiden achter op de plaats delict.

Bij de controle post te Klaaskreek werd de verdachte door de wetsdienaren in een auto aangehouden en overgebracht naar het bureau.

In de auto waarmee de verdachte zich verplaatste werden een vuistvuurwapen met bijbehorende patronen, scharen, geld, een telefoon, sigaretten en een fijnweger aangetroffen. Deze goederen zijn in beslag genomen.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie wordt de verdachte in verzekering gesteld.