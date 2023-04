Aangehouden laborant goudbedrijf op verzoek van advocaat in vrijheid gesteld

Een laborant werkzaam bij het mijnbouwbedrijf Newmont Suriname werd afgelopen zaterdag door de politie aangehouden, nadat er in zijn bureaulade 70 gram zogeheten carbon was aangetroffen. Carbon absorbeert fijne goud deeltjes en de aangetroffen hoeveelheid carbon was goed voor een geringe hoeveelheid goud.

De medewerker is dinsdagmorgen op verzoek van zijn advocaat mr. Maureen Nibte in vrijheid gesteld.

Bij de voorgeleiding heeft de raadsvrouw het Surinaamse Openbaar Ministerie laten weten dat haar cliënt niets heeft ontvreemd. Hij weet volgens haar ook niet hoe de 70 gram carbon, met daarin een gering hoeveelheid goud, in de lade is beland.

Nibte hield de vervolging verder voor haar dat gaat om een waarde van slechts 1,70 USD, waarvoor haar cliënt was aangehouden.

“Het is algemeen bekend dat de medewerkers van het mijnbedrijf bij vertrek onderwerpen worden aan strenge security controle. Ze kunnen dus niet zomaar wegglippen met goederen die toebehoren aan het bedrijf”, aldus de advocaat.

Ze verzocht de vervolging om haar cliënt naar huis te sturen. Hiermee ging de officier akkoord en stelde de laborant in vrijheid.