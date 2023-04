Skalian tussen Godo-olo en Apetina zorgt voor ernstige milieuvervuiling

VHP-parlementariër Ronny Aloema vraagt zich af hoe de Surinaamse regering van plan is de toerisme in het land te bevorderen, wanneer nog steeds niet wordt opgetreden tegen illegale goudzoekers, waaronder ook skalians, die voor grootschalige milieuvervuiling zorgen in het binnenland.

“Wat er daar nu gebeurd is verschrikkelijke vervuiling, waaronder kwikvervuiling en illegale goudwinning. Informatie heeft mij bereikt dat een skalian zich nu bevind tussen Godo-olo en Apetina. Als onze natuur niet schoon genoeg is, zullen de toeristen wegblijven”, benadrukte Aloema dinsdag tijdens de openbare vergadering in De Nationale Assemblee (DNA).

Op de agenda stond de behandeling van de Toerisme Raamwet en de Wet Suriname Toerisme Autoriteit. Volgens Aloema is het binnenland van Suriname één van de grootste trekpleisters voor toeristen. Deze skalians zijn echter slecht voor de natuur en gezondheid van bewoners. De drijvende goudfabrieken spitten de bodem om en wordt het afvalmateriaal gewoon weer de rivier ingepompt.

Opeenvolgende regeringen hebben dit probleem echter niet kunnen oplossen. Het is publiek geheim dat ook politici zelf belangen hebben in de goudsector en de skalians.