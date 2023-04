Ruzie gaat gruwelijk mis: vrouw hakt in op hoofd man en steekt hem in brand

Suriname is weer opgeschrikt door een ernstig moordgeval, welk dinsdagavond plaatsvond in een woning te Tamansari. Dit keer ging het om een uit de hand gelopen ruzie tussen een koppel, waarbij de vrouw de man gruwelijk heeft vermoord met een hakbijl en daarna zijn lichaam in brand heeft gestoken.

De buren merkten die avond op dat de vrouw met vuur bezig was in het huis, waarna ze het bos in rende. Ze namen een kijkje bij de woning, maar niemand reageerde. Ook hun buurman niet. Hierna werd de Surinaamse politie ingeschakeld.

Daar aangekomen deden de wetsdienaren een lugubere ontdekking; in de woning lag het verbrande levenloze lichaam van een man. Zijn hoofd vertoonde diverse hakverwondingen. Het bleek te gaan om de 65-jarige R.D. Hij woonde samen met de 33-jarige vrouw T.K. in het huis.

Volgens de buren kreeg het koppel vaker ruzie na het nuttigen van alcohol. Dinsdagavond is dat flink uit de hand gelopen. Volgens de eerste informatie heef de vrouw de man met een hakbijl aangevallen en op het hoofd geslagen, waardoor zijn schedel gaten vertoonde. Daarna heeft ze het lichaam van de man overgoten met brandstof en in brand gestoken.

Na de gruwelijke daad is ze het bos in gerend. De politie stelde een zoekactie in. De vrouw werd in het bos nabij aangetroffen en aangehouden (foto onder). Ook de hakbijl werd in het bos aangetroffen en in beslag genomen.

De vrouw werd overgebracht naar politiebureau Richelieu. Het verdere onderzoek is overgedragen aan Kapitale Delicten.