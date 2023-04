Verbrand lijk in woning aangetroffen; vrouw aangehouden

De politie in Suriname heeft deze vrouw dinsdagavond aangehouden, nadat een verbrand lijk van een man in een woning te Tamansari in Commewijne werd aangetroffen.

De overledene is zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven gebracht. De Surinaamse politie werd gealarmeerd, die de overige instanties inschakelde voor nader onderzoek.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de aangehouden vrouw de 33-jarige T.K. is. De man en vrouw zouden een koppel zijn. Vermoedelijk heeft de vrouw haar man van het leven beroofd.

Zij had de plaats van het delict verlaten, maar kon in de nabije omgeving worden aangehouden (foto) en is naar het politiebureau gebracht.

Het onderzoek in deze zaak duurt voort.