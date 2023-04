60-jarige crackdealer in Commewijne aangehouden

Een gemengde eenheid van de politie regio Oost-Suriname heeft bij een inval dinsdag een 60-jarige drugsdealer aangehouden aan de Reebergweg in het district Commewijne.

De verdachte was in het bezit van crack cocaïne welke hij in een glazen fles op het erf had begraven (foto). In totaal is bijna 40 gram van bovengenoemde drugs in beslag genomen.

De inval vond plaats niet ver van de plek waar vorige week een oom en zijn nichtje werden aangehouden voor de verkoop van drugs.

Vernomen wordt dat de man R.S. niet alleen drugs verkoopt, maar ook diensten als loekoeman en fysiotherapeut aanbiedt op zijn adres.

De man is overgebracht naar het politiebureau Richelieu. De drugs, geld en wat andere zaken zijn in beslag genomen.