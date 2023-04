Meerdere gewonden na aanrijding tussen twee bussen

Bij een zware aanrijding op de Coppenameweg ter hoogte van kilometer 63 zijn woensdagmorgen zes personen gewond geraakt. Ze werden met vier ambulances vervoerd naar de Spoedeisende Hulp (SEH). Het betreft een aanrijding tussen een personenbus en een bestelbus die vanuit Coronie richting Paramaribo reden.

Uit het voorlopige onderzoek blijkt dat de lijnbus de bestelbus van achteren heeft geramd, met als gevolg de aanrijding. De lijnbus belandde na de aanrijding op z’n zij.

Volgens de politie zaten vier personen in de bestelbus en in de lijnbus meer dan 10 personen. De buschauffeur en de passagiers die voor in zaten werden samen met de vier slachtoffers van de bestelbus met de ambulance vervoerd naar de SEH.

De Surinaamse brandweer werd ingeschakeld om assistentie te verlenen en de passagiers uit het omgekantelde voertuig te halen.

De ambulance van Groningen, Tijgerkreek, Coronie en van het Nationaal Leger werden ingezet om de slachtoffers af te voeren.

Volgens de politie zijn beide bestuurders in het bezit van geldig Surinaams rijbewijs. Ze verkeerden niet onder invloed van alcohol.

De politie van Calcutta was ter plaatse voor onderzoek.