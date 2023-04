Inheemse en Tribale volken fel tegen wijzigingen conceptwet Collectieve Rechten

De VIDS, VSG en KAMPOS (organisaties van Inheemse en Tribale volken in Suriname) hebben donderdag een gezamenlijke verklaring overhandigd aan DNA-voorzitter Marinus Bee.

De organisaties zijn faliekant tegen de wijzigingen die in januari zijn verwerkt in de conceptwet Collectieve Rechten der Inheemse Volken en Tribale Volken.

“We geven uitdrukkelijk aan dat we de beraadslagingen in DNA over deze conceptwet zeer nauwgezet zullen volgen en van elke volksvertegenwoordiger zullen analyseren wat hun stellingname is”, staat in de verklaring.

“Nu zullen we zien en horen wie, en welke politieke partijen, daadwerkelijk onze rechten willen erkennen, respecteren en beschermen en wie niet. Het uur van de waarheid is aangebroken en die waarheid zal bij de eerstvolgende verkiezingen absoluut worden meegenomen”, aldus de organisaties van Inheemse en Tribale volken.