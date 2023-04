Draadloos inflight entertainment bij Surinam Airways

Surinam Airways introduceert inflight entertainment aan boord van al haar vluchten. Passagiers kunnen sinds vrijdag op hun eigen laptop, tablet of smartphone films bekijken of muziek luisteren via een draadloos netwerk.

De vliegmaatschappij biedt een variatie aan de nieuwste, klassieke en Bollywood-films, series, kinderfilms en games voor de jonge reizigers.

De muziekliefhebbers kunnen aan boord muziek streamen van de trending albums inclusief alle Suripop-nummers, meldt de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM).

De onlangs geleasde Airbus A340-300 van de SLM, die op de route Paramaribo-Amsterdam ingezet zal worden, staat voor infassering nog aan de grond op de Johan Adolf Pengel internationale luchthaven in Suriname.

Het streven is om de Airbus in mei operationeel te hebben op de Mid-Atlantische route.