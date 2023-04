Door bromfietser aangereden voetganger is 61-jarige Ricardo

De voetganger die op vrijdag 7 april aan de Indira Gandhiweg in Suriname ter hoogte van zondagmarkt werd aangereden door een bromfietser, is de 61-jarige Ricardo Koningferander.

Uit het onderzoek van de Surinaamse politie is naar voren gekomen dat Ricardo de straat op het zebrapad overstak en daarbij door de bromfietser, die met een hoge snelheid was, werd aangereden. Ricardo kwam door de botsing tegen een stilstand voertuig dat langs de weg stond geparkeerd stond aan, met voor hem het noodlottig gevolg.

De bromfietser J.J. die ook bij de aanrijding gewond raakte, werd naar het ziekenhuis gebracht en mocht na medische hulp naar huis.

Het lichaam van Ricardo is ter obductie in beslag genomen. De bromfiets is ter herkeuring in beslag genomen door de politie terwijl de schade van het stilstand voertuig werd opgenomen in belang van het onderzoek.

De zaak is in verder onderzoek bij de afdeling Verkeerunit regio Midden.