Man die postpakket met ‘sukru’ komt ophalen aangehouden

De douane in Suriname heeft donderdag een man bij een postbedrijf aangehouden, die een pakket met daarin 1 kilogram drugs kwam ophalen.

De verdachte F.L. werd in kennis gesteld dat hij een pakket vanuit het buitenland moest ophalen bij het bedrijf. In dat pakket was 1 kilogram ‘sukru‘ tijdens controle aangetroffen en in beslag genomen.

Toen de verdachte bij het bedrijf arriveerde werd hij met de vondst van de drugs geconfronteerd.

Hij werd ter stond aangehouden en te samen met de drugs overgedragen aan de Surinaamse Narcotica Brigade. De man is na te zijn voorgeleid in verzekering gesteld.

Het onderzoek in deze zaak duurt voort.