Ramdin over VES: “Men is bereid kritiek te spuien, maar niet om opties voor verbetering aan te geven”

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking in Suriname (Bibis) nodigt alle deskundigen uit om met hun ideeën naar de Surinaamse regering te komen, om zo mee te helpen de economische situatie in Suriname te verbeteren.

Zo ook de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) die volgens hem vaker kritiek levert, maar niet concreet met plannen komt.

“Kom meehelpen. Al deze organisaties hebben concrete aanbiedingen gehad om mee te helpen in functies, maar ze hebben geweigerd. Ik heb voorbeelden genoeg van individuen die zijn gevraagd om beleidsverantwoordelijkheid te dragen en dat hebben ze geweigerd. Dus, ik ben teleurgesteld dat men bereid is kritiek te spuien, maar geen opties van verbetering aangeeft en noch minder bereid is om mee te doen”, zei Ramdin woensdag kort voor aanvang van de Raad van Ministers vergadering.

Volgens de bewindsman maakt het niet uit welke regering nu aan de macht zit of zal komen. “Je gaat door een hervorming moeten gaan. Laat u zich niet misleiden door allerlei uitspraken. Uiteraard moet het anders en beter, maar vertel me ook hoe. Vertel me jouw plan. Kom met ideeën.

Heeft u gemerkt dat in alle kritiek vanuit buiten men geen eigen oplossing geeft. Ook niet de VES. Als u erin (in de regering, red.) zit, dan is het wat anders. Ik nodig de mensen uit om erin te komen zitten en te zien hoe moeilijk het is om te zeggen: dit moet gebeuren. Want wanneer je ervoor staat, dan zie je hoe moeilijk het is om uit te voeren. Regeren is erg complex”, aldus Ramdin.