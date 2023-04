66-jarige man verminkt hand belager door drie vingers eraf te kappen

De 66-jarige Waldon J. is afgelopen zondag door de Surinaamse politie aangehouden en in verzekering gesteld, nadat hij de hand van zijn belager met een houwer had verminkt. Dit gebeurde een paar dagen eerder in het dorp Pikin Slee in Suriname.

Uit het voorlopig onderzoek blijkt dat het slachtoffer en de verdachte een slepende ruzie hebben. Het latere slachtoffer viel de verdachte steeds aan en dit keer pakte Waldon uit boosheid een houwer.

Hij hakte hiermee de duim, wijsvinger en middelvinger van de linkerhand van zijn belager af.

In het belang van het verdere onderzoek is de kapgrage verdachte op zondag door de politie van Atjoni aangehouden in verzekering gesteld.