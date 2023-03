Meer dan 700 grondbeschikkingen uirgereikt in Brokopondo

In het district Brokopondo zijn er afgelopen vrijdag meer dan 700 bereidsverklaringen uitgereikt. Districtscommissaris Ludwig Mendelzoon zegt dat dit de eerste keer is dat er grondpapieren zijn uitgereikt in het district. Hij noemt deze uitreiking een heugelijk gebeuren.

Vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk die samen met de minister van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) Dinotha Vorswijk de uitreiking deed, zei dat hij als binnenlandbewoner er trots op is daar te mogen staan als vicepresident, maar nog meer als busikondre pikin die meehelpt ontwikkeling te brengen in het binnenland.

Brunswijk drukte de bewoners op het hart niet te wachten op ontwikkeling vanuit de overheid, maar zelf het voortouw te nemen en te werken aan de ontwikkeling van hun gebied.

De GBB-minister vertelde dat in samenspraak met de vp is ingespeeld op de vraag naar zekerheid en ondersteuning van de districtsbewoners in Suriname. Met deze aanzet is een begin gemaakt om de achterstand in te lopen.