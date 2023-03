Zomertijd in Nederland ingegaan, tijdsverschil met Suriname weer 5 uur

In Nederland is de klok vannacht een uur vooruit gezet vanwege het ingaan van de Zomertijd. Hierdoor bedraagt het tijdsverschil tussen Suriname en Nederland weer 5 uur in plaats van 4 uur.

Zomertijd is een periode van het jaar waarin de klok een uur vooruit wordt gezet om meer daglicht te hebben in de avonduren. Dit wordt gedaan om energie te besparen en om het gebruik van kunstlicht te verminderen. De zomertijd begint meestal in het voorjaar en eindigt in de herfst.

In de meeste landen in Europa, inclusief Nederland, begint de zomertijd op de laatste zondag van maart om 2 uur ’s ochtends. Op dat moment wordt de klok een uur vooruit gezet, dus wordt het 3 uur ’s ochtends.

De zomertijd eindigt op de laatste zondag van oktober om 3 uur ’s ochtends, wanneer de klok een uur achteruit wordt gezet en het weer 2 uur ’s ochtends wordt.

Het idee is om mensen meer daglicht te geven tijdens de zomermaanden, zodat ze langer van de avond kunnen genieten en minder energie verbruiken voor verlichting.