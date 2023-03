Power Event heeft internationaal karakter

Stichting Ultimate Power & Strength heeft zaterdag i.s.m. het ministerie van Defensie een Power Event georganiseerd in de Ismay van Wilgen Sporthal. Behalve minister Krishnakoemarie Mathoera van Defensie waren ook de bevelhebber van het Nationaal Leger, Werner Kioe A Sen en een vertegenwoordiger van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport, in de sporthal aanwezig.

Volgens bevelhebber Kioe A Sen vereist het werk van een militair heel veel van het lichaam, dus is een goede conditie een vereiste. “Een gezonde geest huist in een gezond lichaam, dus is sport van groot belang voor een militair, plus, sport verbindt”, aldus de bevelhebber. Het beleid van het ministerie van Defensie is erop gericht een relatie met de burger te creëren. Ook minister Mathoera omarmt dit evenement waar behalve militairen ook niet-militaire atleten aan deelnamen.

De defensieminister geeft in haar toespraak aan dat militairen middels sport de grens van hun fysiek vermogen verleggen en hun mentale gezondheid versterken. Sport verbindt en de huidige regering promoot een gezonde levensstijl en spoort de gemeenschap aan meer aan sport te doen. Dit werkt preventief op de gezondheidszorg. Met de woorden “May the best sporter win’, verklaarde zij het event voor geopend.

Voorzitter van de stichting, Sujata Ramsaran-Balradjdie die samen met haar man Vikash Ramsaran, initiatiefnemer is van het event geeft aan dat dit het 2e event is onder auspiciën van het ministerie van Defensie waarbij de absolute en relatieve kracht van de mens wordt getoetst.

Ramsaran is sergeant in het Nationaal Leger en daarnaast trainer van een groep vrouwelijke powerlifters. Onder andere werden de onderdelen squat, bench press en deadlift getoetst welke werden verdeeld over verschillende dames en heren rondes. Het event had dit keer een internationaal karakter omdat er, behalve Surinaamse participanten ook Frans-Guyanese gewichtheffers aan participeerden.

Ter afsluiting van het event hebben alle participanten een certificaat ontvangen en de winnaars een award.