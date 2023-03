Personalia truckchauffeur die in ravijn terecht kwam bekend

De chauffeur die maandag met een truck met een lading houtblokken in een ravijn in het Goliath gebied terechtkwam, is de 53-jarige Chanderketoe Banarsi.

Hoe het komt dat de truckchauffeur in het ravijn terecht is gekomen, is nog niet duidelijk.

Na het ongeval werd de truck uit het ravijn gehaald. De cabine van de truck werd met water gespoeld waarna het lichaam van de truckchauffeur eruit werd gehaald.

Het stoffelijk overschot is inmiddels naar Paramaribo overgebracht. De politie van Zanderij die ter plaatse ging voor onderzoek zal zoals gebruikelijk de zaak overdragen aan Verkeerunit regio Midden voor verder onderzoek.