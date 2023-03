Ook Wijdenbosch wil snelle behandeling aanpassing Kiesregeling

De Surinaamse ex-president Jules Wijdenbosch vindt dat de kwestie met betrekking tot de aanpassing van de Kiesregeling zo snel als mogelijk op de agenda van De Nationale Assemblee (DNA) moet worden geplaatst.

“Het moet zo snel mogelijk. Wat is het probleem? Het is toch niet zo moeilijk? We hebben allemaal deskundigen in onze organisaties. Als wij die deskundigen willen raadplegen, dan kan het snel gebeuren. Als wij dat niet willen, dan gaat het vertraagd gebeuren ja”, benadrukte politicoloog Wijdenbosch in een radio-interview.

Hij stelt het totaal eens te zijn met groepen die steeds bij de regering en het parlement blijven aankloppen om deze kwestie. Ook de groep activisten die aanstaande vrijdag een ‘Alles Plat’ protestdemonstratie organiseert, heeft dit als een eis gesteld.

Ondertussen heeft de studiegroep onder leiding van Hans Lim A Po in het eindrapport, dat afgelopen dinsdag aan de president is overhandigd, twee voorstellen gedaan. Één voorstel is dat alle tien districten één zetel toegewezen krijgen, waarna via de landelijke evenredigheid de 41 overige zetels worden verdeeld op basis van de behaalde stemmen.

Het tweede voorstel is dat elk district twee toegewezen krijgt en de 31 andere via landelijke evenredigheid op basis van de stembusgang. President Santokhi streeft ernaar om uiterlijk dit jaar een aangepaste Kiesregeling goedgekeurd te krijgen in het parlement. Daarvoor zal er tweederde meerderheid nodig zijn.

Woensdag hebben de voorzitter en ondervoorzitter van De Nationale Assemblée, activisten Marge Getrouw en Marcel Oostburg ontvangen. Activisten hadden een ultimatum gesteld, dat het parlement ‘de wijziging van het kiesstelsel’ binnen één week moet behandelen. Dit is echter haast onmogelijk: