Truckchauffeur met lading houtblokken belandt in ravijn en overlijdt

Een truckchauffeur in Suriname is maandagavond overleden, nadat hij met een lading houtblokken in een ravijn belandde. Dit gebeurde rond 21.00u in het Goliath gebied.

 

Vernomen wordt dat het slachtoffer vanuit het Westen kwam. Door tot nog toe onbekende redenen raakte hij met de truck van de weg en kwam in een ravijn terecht. Het lichaam van de man is dinsdag naar Paramaribo overgebracht.

De identiteit van het slachtoffer is vooralsnog niet bekend. De politie van Zanderij was ter plaatse voor onderzoek.