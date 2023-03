Man aangehouden voor diefstal airco politie-unit VCB tijdens protestdemonstratie

De Recherche van Regio Paramaribo heeft op maandag 20 maart de 39-jarige verdachte A.S. aangehouden.

Deze verdachte heeft zich tijdens de protestdemonstratie van vrijdag 17 februari schuldig gemaakt aan diefstal van een airco, die bevestigd was aan de politie-unit voor de Volkscredietbank (VCB) aan de Waterkant.

Met assistentie van twee andere manspersonen werd de gestolen airco in de auto van A.S. ingeladen en daarna aan een onbekende man verkocht, meldt het Korps Politie Suriname.

A.S. is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie hangende het verder onderzoek in verzekering gesteld. Aan de aanhouding van de heler en de twee andere verdachten wordt gewerkt.