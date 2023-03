Landbouwers Boven-Suriname ontvangen equipment  

Landbouwers van het Boven-Surinamegebied hebben ter ondersteuning van hun agrarische activiteiten equipment ontvangen. Het gaat om agrariërs uit veertien dorpen gelegen tussen Pokigron en Lespansi 2 die van de landbouwmachines en ander materiaal gebruik zullen kunnen maken.

De overhandiging heeft op woensdag 22 maart plaatsgevonden als onderdeel van het project ‘Capacity Building Bataliba en Boven-Suriname’. Dit project wordt uitgevoerd door Tropenbos Suriname en wordt gefinancierd door het Bureau Gemeenschapsprojecten dat valt onder het ministerie van Financiën en Planning.

De formele overdracht heeft plaatsgevonden in aanwezigheid van districtscommissaris Frits Dinge. De landbouwers kregen daarbij een demonstratie in het gebruik van de machines. Het gaat om 4 stuks Deltapower 6.5 pk benzine shredders, om compost te produceren uit organisch materiaal en het mulchen van planten; 4 stuks Trapp 7.0 benzine cassavemolens voor de productie van pomtayer en 2 stuks Deltapower 11 pk 2 wheel grondbewerkers met ploeg.

In totaal worden veertien dorpen, samengevoegd in 4 clusters, begunstigd. Het gaat om de clustergebieden: het Batalibagebied, Pokigron, Abenaston en Kajapaati. Elk cluster wordt voorzien van een shredder en een cassavemolen. De ploegmachines worden verdeeld in de dorpen ten noorden en zuiden van Atjoni. Lokale bewoners zullen getraind worden in het gebruik van de machines en vier personen zullen belast worden met het onderhoud en beheer

Directeur Rudi van Kanten van Tropenbos Suriname is ervan overtuigd dat de machines zullen bijdragen aan de kwaliteit van de landbouw en agrobosbouw in het gebied. De organisatie zal ook op deze gebieden trainingen geven.

Jaswant Doekharan, projectmanager van het Bureau Gemeenschapsprojecten, zegt dat de overheid voor de komende vier jaar middelen beschikbaar heeft gesteld om microprojecten die een grote impact hebben, uit te voeren. Men zal de gebieden na drie maanden weer aandoen om te evalueren.