Museumdirecteur Marian Duff spreker dokter Sophie Redmondlezing

Museumdirecteur Marian Duff is de spreker op de dokter Sophie Redmondlezing op zondag 26 maart in Amsterdam. De lezing wordt dit jaar voor de 10e keer georganiseerd Stichting Between the Lines in samenwerking met de Vereniging Ons Suriname.

Marian Duff (Paramaribo, 1977) is de eerste zwarte vrouw in Nederland met een eigen museum voor moderne kunst: museum Oscam (Open Space Contemporary Art Museum) in Amsterdam-Zuidoost. Met haar museum biedt zij jongeren van kleur een plek en een opleidingstraject in de kunst. De wereld van kunst is wit maar door haar samenwerking met grote modemerken als Daily Paper, Patta en de Bijenkorf maakt zij impact.

Naast haar werk als directeur van OSCAM maakte ze de tentoonstellingen ‘Fashion Statements’ voor het Amsterdam Museum, ‘Aan de Surinaamse grachten’ voor Museum Van Loon en ‘Familie’ en ‘Op Solder’ voor Museum Ons’ Lieve heer op Solder. ‘Op Solder’ won de Museumnacht Award. Haar doel en passie is om ervoor te zorgen dat volgende generatie kunst curatoren, onderzoekers en producers beter past binnen hoe de samenleving eruit ziet. Voor haar HKU Fellowship ontwikkeld zij een museum game, deze wordt dit jaar gelanceerd, die een blik geeft op de visuele diversiteit van het museale culturele veld in Nederland.

Verder zit zij in de commissie 4 en 5 mei Amsterdam, Raad van Toezicht van Bonnefanten in Maastricht en is zij Coalitielid van de 3PackageDeal van het Amsterdams Fonds voor de Kunst en Voorzitter van de Advies Commissie van het Fashion for Good Museum.

Wat drijft haar? Waar haalt zij haar kracht en passie? Kom en laat je inspireren door het verhaal van deze succesvolle vrouw die net als Sophie Redmond inspireert!

Dokter Sophie Redmond (Paramaribo,1907-1955) stond bekend als een arts die opkwam voor de minder draagkrachtigen in de Surinaamse samenleving. In haar radioprogramma, “Datra mi wan’ aksi yu wan sani”, gaf ze voorlichting over gezondheid, opvoeding, onderwijs en allerlei maatschappelijke zaken. Over vrouwenstemrecht en gelijke kansen voor vrouwen, had zij een uitgesproken mening. Door zich als onafhankelijke kandidaat verkiesbaar te stellen in 1950, begaf zij zich ook op het politieke vlak. Sophie schreef toneelstukken, acteerde en speelde viool. Sophie Redmond was een vrouw die haar tijd ver vooruitliep.

De dokter Sophie Redmondlezing wordt sinds 2013 jaarlijks georganiseerd in het kader van Internationale Vrouwendag.

Datum: zondag 26 maart 2023 | Tijd: 15.00 – 18.00 uur (Inloop 14.30 uur)

Locatie: Vereniging Ons Suriname, Amsterdam Oost

Adres: Zeeburgerdijk 19-A, 1093 SK Amsterdam | Entree: 12,50 euro

Aanmelden via: info@double7fm.nl | 06-41559112