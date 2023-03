Man dood op straat; vermoedelijk aangereden door gevluchte automobilist

Een man van wie de personalia nog onbekend zijn, is in de nacht van zondag op maandag 20 maart dood op straat aangetroffen. Dit gebeurde op de Martin Luther Kingweg in Suriname.

Omstreeks 02.45u kwam de melding binnen, dat een man op de weg lag. Een voorbijganger ontdekte het slachtoffer en schakelde de Surinaamse politie in.

De politie van Paranam ging ter plaatse voor onderzoek. Bij aankomst werd inderdaad een man dood op het wegdek aangetroffen (foto).

Het vermoeden bestaat dat het gaat om een voetganger die door een auto is aangereden. Van de automobilist ontbreekt nog elk spoor.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het lijk voor obductie in beslag genomen.