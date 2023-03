Stichting FMF neemt president mee door proces van begeleiding tot ontwikkeling

De Stichting Father and Mother Figure (FMF) gelooft in een toekomst waarin de verbinding tussen generaties centraal staat. De organisatie zet zich in voor het coachen van jongeren, versterken van gezinnen en begeleiden van micro-ondernemers. Het doel is dat deze groepen vrijmoedig en zelfstandig worden, hun talenten gaan ontwikkelen en durven te ondernemen. Dit moet ertoe leiden dat eenieder zich gezamenlijk inzet voor de ontwikkeling en economische vooruitgang van Suriname.

FMF-voorzitter Henk Redmond heeft president Chandrikapersad Santokhi op zaterdag 18 maart middels een presentatie meegenomen door het proces van begeleiding tot ontwikkeling.

Volgens Redmond heeft FMF een visie van eigenaarschap en een missie om Surinaamse bedrijven en hun medewerkers in te zetten om jonge mensen zicht te bieden op het benutten van hun talenten. Daarbij worden ook ouders en verzorgers voorgelicht in het opvoeden.

Het doel is om dit jaar minimaal 30 scholieren te coachen en eind 2023 minimaal 30 coaches te hebben begeleid in het succesvol coachen van jongeren. Verder moeten per eind 2023 dertig ouders zijn getraind in het succesvol opvoeden. Uiteindelijk moet in 2023 80 procent van de 30 schoolgaande jongeren tussen 8-18 jaar succesvol begeleid zijn op verschillende coachingsgebieden.

FMF is reeds zes jaar actief in Suriname en heeft al ruim 100 gezinnen versterkt, 100 micro-ondernemers getraind en gemotiveerd. Redmond benadrukt dat FMF personen traint om vrijmoedig te worden en zaken gaan doen. De stichting wil haar activiteiten onder meer uitbreiden naar Nickerie, Commewijne en Marowijne. Nickerie: met het oog op de komende ontwikkelingen vanwege de bouw van de brug naar Guyana.

FMF mikt onder meer op een landbouwschool in Nickerie en heeft ook businesschool als doel. Zij wil ondernemers ook dichterbij nationaal en internationaal beschikbare grands en financieringen brengen. De stichting streeft naar samenwerkingen met de ministeries van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur alsook Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische ontwikkeling, om zaken te realiseren.

President Santokhi toonde zich onder de indruk van de presentatie, die hij als goed en helder betitelde. Het staatshoofd wilde onder meer weten hoe de stichting haar activiteiten financiert. Volgens Redmond zijn er meerdere financieringen: donaties van bedrijfsleven en particulieren, sponsoren en kleine ondernemers, dit dankzij het trackrecord dat FMF heeft opgebouwd. Het staatshoofd merkt leiderschap, een solide basis en kennis binnen FMF. Hij stelde een tweede meeting voor, onder meer met genoemde ministeries. De bedoeling is dat er dan meteen besluiten worden genomen.

De ontmoeting met president Santokhi betrof een voorgesprek in het kader van de nationale dialoog. Redmond werd vergezeld door FMF-bestuursleden waaronder adviseur Margo Kramp. Zij legde in het bijzonder nadruk op het jeugdbeleid en stelde voor dat deskundigen in Suriname samenbundelen voor een uitvoerbaar en direct jeugdbeleid. Santokhi erkende dat er veel in jongeren geïnvesteerd moet worden.