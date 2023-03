Vriendin van doodgestoken man ook aangevallen met mes

De 36-jarige Xiomara F. kan nog steeds niet geloven wat haar in de nacht van maandag op dinsdag 14 maart in Suriname is overkomen. Wat een gezellige avond uit moest zijn met haar vriend Marlon Joval (43), eindigde in een drama. Marlon werd in het bijzijn van Xiomara doodgestoken door een tot nu toe onbekende, vermoedelijk Guyanese vrouw. De man die samen met deze vrouw was, probeerde daarna ook Xiomara neer te steken.

De redactie van Waterkant.Net sprak met Xiomara die vertelde wat er die nacht is gebeurd. Zij en haar vriend gingen maandagavond van huis uit richting River Side aan de Waterkant, om te ontspannen zoals zij gewend waren. In de latere uren toen ze aan het borrelen waren, kwam een onbekend koppel de zaak binnen en begon daar te bekvechten.

Kort daarna kwam de onbekende vrouw van het koppel bij Xiomara zitten en vroeg haar om samen bier te drinken, hetgeen door Xiomara werd geweigerd. Gaande het gesprek beweerde de vrouw dat zij familie van Xiomara is. Xiomara zei tegen de vrouw dat zij onbekend is en haar niet als familie kent en niet met haar kan drinken.

De vrouw verplaatste zich naar een andere tafel en begon amok te maken met klanten in de zaak. Volgens Xiomara waren er agenten in burger in de zaak, die de man van de onbekende vrouw vroegen om de vrouw weg te brengen. Het onbekende koppel nam plaats op een bromfiets en reed weg.

Kort daarna ging Xiomara samen met haar vriend te voet richting huis. Aan de Fred Derbystraat ter hoogte van de firma Malhoe stopte hetzelfde koppel op de bromfiets bij ze, waarna de man vroeg of ze hebben gezien dat iemand in de tas van zijn vrouw was geweest. Xiomara gaf aan het koppel te kennen dat zij nimmer in de tas zijn geweest, waarna er een woordenwisseling ontstond.

Terwijl Xiomara in een heftige woordenwisseling raakte met de man, was de vrouw driftig bezig met haar vriend. Ze duwde hem en haalde een mes tevoorschijn waarmee ze Marlon plotseling in zijn hals stak. Het slachtoffer riep Xiomara voor hulp en zeeg direct neer. Nadat de vrouw Marlon had gestoken zei de man aan Xiomara “luku san a law vrouw fmi do, a kiri yu man”.

De man haalde daarna zelf ook een mes tevoorschijn en poogde Xiomara daarmee aan te vallen. De twee raakten in een worsteling, maar doordat er een voertuig van een security bedrijf langs reed stopte de man. De security guards boden Xiomara hulp waarna het koppel op de bromfiets stapte en in een onbekende richting reed.

De beveiligers zette een achtervolging in, maar raakte de bromfietser uit het oog. De Surinaamse politie werd gealarmeerd die ter plaatse ging voor onderzoek. “Ik zag nog hoe hij zijn laatste adem uitblies”, vervolgd Xiomara het gesprek.

Ze werd door de politie naar het bureau overgebracht voor verhoor. Het lichaam van Marlon is ter obductie in beslag genomen. De zaak is ter plaatse overgedragen aan Kapitale Delicten die het onderzoek verder zal verrichten. Aan de aanhouding van het koppel wordt gewerkt.

Volgens Xiomara spreekt de korte vrouw Engels en Nederlands en is zij vermoedelijk van Guyanese afkomst. De man is ook kort en heeft een grote afro.