Man door vrouw doodgestoken na ruzie tussen borrelende koppels

Een 43-jarige man is afgelopen nacht door een vrouw doodgestoken aan de Fred Derbystraat in Suriname. Dit nadat twee koppels tijdens het borrelen ruzie met elkaar kregen.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de koppels daarvoor rustig zaten te borrelen. Er ontstond echter een woordenwisseling, waarna ze uit elkaar gingen. Het ene koppel vertrok op de bromfiets, het andere te voet.

Niet lang daarna kwamen ze elkaar rond 03.30u weer tegen aan de Fred Derbystraat. Daar ging de ruzie verder. De redactie verneemt dat de vrouw van het koppel dat op de bromfiets zat, de andere man in zijn hals zou hebben gestoken. Hierna sloeg het koppel op de bromfiets op de vlucht.

Ht slachtoffer Marlon J. is als gevolg van de steekpartij ter plaatse overleden. De politie van Nieuwe Haven was ter plaatse voor onderzoek. Het lijk van het slachtoffer is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag genomen.

De politie heeft Xiomara F., de vriendin van het slachtoffer, meegnomen naar het bureau voor verhoor. Aan de aanhouding van het andere koppel wordt gewerkt.