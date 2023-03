13-jarige scholier met schaar gestoken tijdens vechtpartij in bus

Een 13-jarige scholier in Suriname is woensdagmiddag gewond geraakt bij een steekpartij in een bus. Dit gebeurde te Para, toen er een vechtpartij tussen drie scholieren in het voertuig uitbrak.

Dit ontaardde in een steekpartij waarbij het slachtoffer lichte steekverwondingen opliep in zijn borst en linker bovenbeen.

Hij werd met een geneeskundige verklaring van de Surinaamse politie verwezen naar een arts. Omdat de verwondingen niet levensbedreigend waren werd de scholier R.W. niet met de ambulance vervoerd, maar ging per eigen gelegenheid.

Van de twee scholieren die hem hebben verwond ontbreekt nog elk spoor. De politie van Paranam was ter plaatse voor onderzoek. Aan de opsporing van het duo wordt gewerkt.