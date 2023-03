Doekhie: “Als Hopkinson prescom Canawaima wordt, dan is hij ABOP’er geworden”

“Als Roché Hopkinson inderdaad benoemd wordt tot president-commissaris van Canawaima, dan is hij een ABOP’er geworden”. Dat zegt gewezen NDP-parlementariër Rachied Doekhie aan de redactie van Waterkant.Net. Volgens informatie in de politieke wandelgangen, zal de ex-NDP-parlementariër Hopkinson binnenkort de scepter zwaaien als de nieuwe president-commissaris van de Canawaima Management Company in Suriname.

Doekhie, die in het verleden vaker misstanden bij dit staatsbedrijf aan de kaak heeft gesteld, stelt wel geloof erin te hebben dat Hopkinson het beter zal doen dan zijn voorgangers en juist orde op zaken zal stellen. “In het verleden hebben wij een hele corrupte boel daar gehad. Alleen moet Roche voorzichtig zijn met de mensen om zich heen. Laat hij als eerste gaan uitzoeken waar al die verdwenen miljoenen dollars van Canawaima zijn”, stelt de NDP’er.

Deze veerdienst is belast met het onderhouden van de route tussen Suriname en buurland Guyana. Doekhie, die als toenmalige districtscommissaris enkele jaren terug de opening van deze belangrijke veerverbinding heeft gedaan, vindt wel dat Hopkinson duidelijk moet aangeven welke politieke partij hij nu ondersteunt, omdat Canawaima valt onder het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) waar een Abop-minister de leiding heeft. “En de Abop gaat niet zomaar een NDP’er voordragen”, aldus Doekhie.

Hopkinson, ex-politieman, stond bij de verkiezingen van 2015 in kiesdistrict Paramaribo op de lijst van de Nationale Democratische Partij (NDP), maar haalde niet genoeg stemmen om rechtstreeks zitting te nemen in het parlement. Toen Rabin Parmessar zijn lidmaatschap van het parlement in 2016 had opgezegd om directeur te worden bij de NV Energiebedrijven Suriname (EBS), kwam hij middels opschuiving binnen.

Bij de verkiezingen van 2020 werd hij echter niet meer op de kandidatenlijst geplaatst.