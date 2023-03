Samenleving dinsdag opgeschrikt door zeven zaken met dodelijke afloop

De Surinaamse samenleving is dinsdag opgeschrikt door een zevental zaken met dodelijke afloop, in slechts 24 uur. Daaronder een steekpartij, twee aanrijdingen en een geval van zelfmoord. Hieronder een triest overzicht van onze berichtgeving hierover:

Het begon in de nacht toen de politie van Nieuwe Haven omstreeks 03.30u een melding kreeg van een steekpartij met dodelijke afloop aan de Frederik Derbystraat in Paramaribo. Het slachtoffer is de 43-jarige security guard Marlon Joval die door een vrouw werd doodgestoken. Van de steekgrage verdachte ontbreekt nog elk spoor.

De tweede melding kwam binnen rond 07.00u en betrof een lijk bij een woning nabij de vuilstortplaats te Ornamibo. De identiteit van deze man is nog niet bekend bij de redactie. Hij werd op een perceel door buurtbewoners aangetroffen en zou maandagavond voor het laatst gezien zijn.

In de middag rond 16.00u was er sprake van een luguber geval waarbij een 72-jarige man hangend aan een balkon aan de Corantijnstraat werd aangetroffen, nadat hij zelfmoord had gepleegd. Beelden waar de man hangend te zien is gingen daarna rond op social media.

Rond 17.45u kreeg de politie van Flora een melding van een lijk in een woning aan de Adroestraat. Ter plaatse aangekomen werd het lichaam van een 49-jarige man in staat van ontbinding aangetroffen in zijn woonkamer. Hij lag drie dagen dood in zijn woning. De buren namen een onaangename geur waar, hetgeen aanleiding was om een onderzoek in te stellen en de politie in te schakelen.

In de avond kwamen er drie gevallen bij. Omstreeks 19.00u kreeg de politie van Houttuin dat een man bewusteloos naast zijn auto aan de Martin Luther Kingweg lag. Ter plaatse aangekomen bleek dat de 35-jarige man geen teken van leven meer vertoonde. Het slachtoffer was onderweg met zijn gezin toen hij zich onwel voelde. Hij bracht zijn auto tot stilstand en stapte uit. Kort daarna zeeg hij neer naast de auto.

Rond 20.00u kwam de melding binnen van een aanrijding met dodelijke afloop aan de Kuldipsinghstraat. Daarbij werd de 61-jarige fietser Bidjaiperkash Ghisai aangereden door een auto. Hij is als gevolg van de aanrijding ter plaatse overleden.

Later op de avond werd duidelijk dat er nog een fietser was overleden. Dit slachtoffer raakte rond 19.00u zwaargewond (foto) toen hij met z’n fiets afsloeg zonder rekening te houden met een aankomende auto. Nadat hij geschept werd, is hij naar de SEH gebracht waar hij rond 22.40u is komen te overlijden.