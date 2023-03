Rechter verbindt consequenties aan mishandeling arrestanten; stelt verdachte in vrijheid

De verdachte Jermain B., die ingesloten was te cellenhuis Geyersvlijt en ook was mishandeld afgelopen vrijdag, is maandag door de kantonrechter in Suriname ambtshalve in vrijheid gesteld.

B. is zodanig mishandeld onder meer aan zijn zitvlak, dat hij de zitting staand moest volgen. De verdachte kwam kreunend van pijn de rechtszaal binnen. Op een vraag van de rechter hoe dat komt, gaf de verdachte aan dat hij mishandeld is door de Surinaamse politie.

De rechter vroeg terstond opheldering aan de vervolgingsambtenaar over de mishandeling, waarna de officier erkende dat er arrestanten ernstig zijn mishandeld door de politie. Hij gaf aan dat de zaak in onderzoek is bij het Surinaamse Openbaar Ministerie.

De rechter sprak haar ernstige misnoegen uit over de wijze van mishandeling van de arrestanten. Ze verbond consequenties aan de mishandeling en oordeelde tot onmiddellijke invrijheidstelling van de verdachte.

Jermain was op 27 januari 2022 in verzekering gesteld omdat hij en twee comparanten ervan worden verdacht voor een totaal bedrag USD 50.000, aan mobiele telefoontoestellen te hebben ontvreemd uit de telefoonzaak op 18 januari van het vorig jaar. Alle verdachten ontkennen hun betrokkenheid bij de zaak.

Advocaat Maureen Nibte die Jermain bijstaat is content met de beslissing van de rechter. De rechter gaf aan dat ongeacht de ernst van het strafbare feit, zij consequenties zal verbinden aan de mishandeling van de verdachte door de politie.

De overige comparanten die elders zijn ingesloten blijven wel in detentie.