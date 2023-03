Man schiet zichzelf dood met vuistvuurwapen

De man die maandagmiddag dood op het achterbalkon van een woning aan de Estabrielstraat in Suriname werd aangetroffen, is de 56-jarige Kenneth Lachitjaran. Hij werd op een stoel aangetroffen met een schotwond aan het hoofd.

Uit het onderzoek van de Surinaamse politie blijkt dat hij zeer waarschijnlijk de hand aan zichzelf heeft geslagen, door zich met een vuistvuurwapen door het hoofd te schieten. Dit wapen is ter plaatse aangetroffen en voor onderzoek in beslag genomen.

De man woonde samen met zijn partner en stiefdochter op het voormeld adres en was op dat moment alleen thuis. Zijn stiefdochter kwam rond 13.00u thuis aan en ontdekte hem badend in bloed aan op het balkon. Ze schakelde meteen de politie in, waarna de wetsdienaren van Flora ter plaatse gingen voor onderzoek.

Buurtbewoners zijn geschokt door het gebeuren. Volgens hen was hij een vrij rustige man en ze zagen dit niet aankomen. Vernomen wordt dat Lachitjaran onlangs een operatie had ondergaan en slecht ter been was.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is zijn lichaam afgestaan aan de nabestaanden.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt. Ga naar je huisarts of bel PCS 477190 of de crisishulplijn 114. (van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 15.00u)