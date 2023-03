Randal Haakmat brengt biografische documentaire uit over bodybuilding carrière

Randal Haakmat geboren op 7 november 1999 startte op 17-jarige leeftijd met zijn bodybuilding carrière. Als tweede kind uit een gezin van twee, met ouders die eveneens uit de bodybuilding industrie komen, was het niet anders te verwachten dat ook hij dit pad op zou gaan.

Hij is een 23-jarige ambitieuze jongeman die naast zijn passie voor Bodybuilding werkzaam is en in afstuderende fase is aan het Surinaams Maritiem instituut. In zijn ampertjes 5-jarige bodybuilding carrière met een break van twee jaren tijdens de pandemie, heeft hij toch heel veel kunnen bereiken.

In 2018 heeft hij in Suriname, Frans-Guyana en Guyana respectievelijk de 2e, 1ste en 3e plaats mogen behalen in de classic physique klasse.

In 2019 werd hij in Suriname de kampioen in de C-klasse en in het classic physique klassement. In 2021 ging hij een stapje verder en werd de kampioen in de B-klasse in Suriname. 2022 was het jaar waar Randal zijn debuut maakte en de jongste tevens eerste Surinamer werd die de Central American and the Caribbean Championship won. Hij werd the classic physique runner up en de kampioen van the Junior bodybuilding op Barbados. In Suriname werd hij runner up in de A-klasse.

Verder behaalde hij zijn pro card in 2022, werd uit een wereldwijde deelnemers veld van meer de 300 Men’s physique atleten geplaatst op nummer 49 en werd in Suriname genomineerd tot sportman bodybuilder 2022.

Met het behalen van zijn pro card heeft Randal voor 2023 heel wat in petto. De bedoeling is een paar competities te draaien in het buitenland waaronder de Roger Boyce Elite pro classics op Barbados. Met de situatie in het land zal het echter niet makkelijk gaan en zou steun vanuit het bedrijfsleven in welke vorm dan ook heel erg op prijs gesteld worden.

Randal bracht onlangs een biografische documentaire uit over zijn bodybuilding carrière en wat er nog aan te komen zal. Deze documentaire is de komende dagen op ATV te zien en heel binnenkort op YouTube. Blijf deze Surinaamse jongeman volgen want met zijn ambitie zal hij Suriname zeker op de kaart zetten in zijn bodybuilding klassement.