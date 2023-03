Ook vriend van Gisla werd met de dood bedreigd door verdachte

“Ik kan nog steeds niet geloven dat Shirley er niet meer is.” Zo reageert de vriend van de vermoorde Gislawatie Audhoe in gesprek met Waterkant.Net. De 34-jarige vrouw, die ook bekend stond als Shirley, werd woensdagmiddag dood aan de Kanangalaan in Suriname aangetroffen. Niet lang daarna werd de man die haar vermoord heeft aangehouden: haar ex-vriend Steven K.

De duidelijk aangeslagen vriend is niet te spreken over de onwaarheden en ongeverifieerde berichten die rond gaan op social media. Zo wordt gezegd dat er geen oppas zou zijn voor haar kinderen, hetgeen niet klopt. Ook is de vriend niet te spreken over de foto die nieuwssite SR Herald publiceerde, waarop het slachtoffer halfnaakt te zien is. “Respectloos!” zegt hij daarover.

“Het leek erop dat ik woensdagochtend afscheid van mijn vriendin nam. Ik gaf haar een extra brasa en knuffelde haar nog voordat ik naar het werk ging. Ik vroeg haar nog om niet weg te gaan”, zegt hij. Enkele uren daarna kwam ex-vriend Steven om haar op te halen.

“De man wist precies wat hij in zijn hoofd had, gezien het feit dat hij eten en drinken meenam voor de kinderen. Nadat Shirley in de avond nog niet thuis was, werd ik door haar 12-jarige dochter gebeld met de mededeling dat haar moeder nog niet thuis was. Ik adviseerde haar om de politie gelijk te verwittigen.”

Intussen was het ontzielde lichaam van een vrouw in een inham aan de Kanangalaan ter hoogte van de dierentuin aangetroffen. De persoonsgegevens van de vrouw waren echter niet bekend.

De politie van Centrum kwam in de avond naar het woonadres waar de aangifte werd opgenomen. Aan de politie werd ook aangegeven dat Shirley door haar ex Steven was opgehaald. Dezelfde avond nog werd Steven in de straat waar Shirley woont gesignaleerd en reed de woning van Shirley voorbij.

Donderdagochtend belde de politie van Centrum om te vragen of Shirley al thuis was gekomen. Niet lang daarna werd de moeder van Shirley opgeroepen om naar het bureau te komen omdat er een lichaam was aangetroffen. Gaande het onderzoek werden de moeder van Shirley en de dochter gevraagd om dit lichaam te identificeren en werd duidelijk wie het slachtoffer was.

Steven werd na uitgewerkte informatie door leden van kapitale Delicten in beeld gebracht en aan de Jozef Israelstraat aangehouden. De moordverdachte, die taxichauffeur van beroep is aan de Henk Arronstraat, heeft toegegeven het slachtoffer om het leven te hebben gebracht. Hij had zijn ex twee straten verder thuis opgehaald en ongeveer een kilometer verder van haar woning in zijn voertuig gewurgd en langs de weg aan de Kanangalaan gedumpt.

“Ik ken het verleden van mijn vriendin en haar ex. Ze werd goed onder druk gezet door hem. Ook ik werd met de dood bedreigd. “If mi no kiri yu dan mi o go kiri a sma”, was zijn boodschap aan mij. De jongste dochter van drie vroeg mij vandaag nog waar haar moeder was. Ze is er nog niet van bewust dat haar moeder er niet meer is”, aldus de vriend.

Ook de moeder van Shirley is sinds de confrontatie met haar overleden dochter in shock. Het lichaam van de vrouw is inmiddels afgestaan aan de nabestaanden ter begrafenis. Shirley laat vier kinderen tussen de 3 en 12 jaar achter.