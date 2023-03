Medische verbruiksartikelen en materialen in Nederland ingezameld voor Suriname

De afgelopen weken verzamelde Ruben Singapradja (rechts op foto), verpleegkundig consulent polikliniek urologie Isala ziekenhuisorganisatie, weer vele spullen in voor Suriname. Afgelopen donderdag heeft hij alles overhandigd aan voormalig uroloog Walther Rier van Stichting medische ondersteuning gezondheidszorg Suriname (Stimesur). Binnenkort vliegt Walther naar Suriname en zorgt hij er voor dat alle spullen op de juiste plek terechtkomen, meldt Isala.

Ruben, zelf geboren in Suriname, zet zich al jaren in voor Stimesur. “Ik verzamel spullen die wij in Isala niet meer gebruiken of die door de patiënten worden teruggebracht. Denk bijvoorbeeld aan katheters, stomamateriaal en verbandmaterialen. Wanneer een patiënt geen katheter meer nodig heeft, mogen wij de overgebleven katheters niet meer voor andere patiënten gebruiken. Terwijl ze nog prima gebruikt kunnen worden. Of bijvoorbeeld door Isala afgeschreven scopen. In Suriname kunnen zij deze nog goed gebruiken, er is niets mis mee.

Ik zit ook in het inkoopteam van de poli Urologie. Ik ben dus op de hoogte wanneer welke spullen niet meer gebruikt mogen en kunnen worden. Laatst hadden wij een aantal behandelstoelen voor Suriname via de Stichting Vrienden voor Suriname”.

Regelmatig gaat Ruben terug naar zijn geboorteland. Dan ziet hij met eigen ogen hoe welkom de spullen zijn die hij inzamelt. Hij meent dat er een enorm tekort aan medisch hulpmiddelen en materialen in Suriname is. Ziekenhuizen moeten naar zijn zeggen veel improviseren.

“Vorig jaar was ik in Suriname voor ziekenbezoek van een familielid. Ik zag dat ze een blaasspoelsysteem met materialen gebruiken, die daar helemaal niet geschikt voor is. In Nederland werken we met de nieuwste en modernste apparatuur. Ik mag van geluk spreken dat ik mijn werk in Nederland goed kan doen met de bijbehorende materialen en apparaten”, zegt de verpleegkundige.

Ruben volgde zijn opleiding tot verpleegkundige in Suriname. “Dat was destijds een prima opleiding, maar daar is weinig meer van over. Ik denk dat tachtig procent van de verpleegkundigen naar het buitenland zijn gegaan voor een betere toekomst. Voor mij is het pijnlijk om te zien hoe het slecht het gaat met mijn mooie geboorteland Suriname”.

De auto van Walther is inmiddels vol, de plek waar Ruben alle spullen opslaat is weer leeg. “Ik ga gewoon verder met inzamelen. Ik draag Suriname een warm hart toe en ik wil graag iets voor de mensen daar betekenen”, aldus de verpleegkundige.