Goed opgekomen agrariërs Saramacca geïnformeerd over NOFA

Het DNA-lid Rajindre Debie tevens adviseur van de Agrarische Adviesraad Saramacca, heeft eergisteren de goed opgekomen agrariërs op de vergadering met het Nationaal Ontwikkelingsfonds voor Agribusiness (NOFA) van harte welkom geheten. De diverse groepen zoals visverwerkers, fruitverwerkers, chipsfabrikanten, verwerkers van groenten en peulvruchten, zuivelproducenten en landbouwers werden aan de delegatie van NOFA voorgesteld te Groningen.

Op deze bijéénkomst heeft het Nationaal Ontwikkelingsfonds voor Agribusiness de agrariërs van Saramacca in de Mr. Bas Ahmadali Multifunctionele Zaal te Groningen, zo breedvoerig mogelijk uitleg gegeven over de betekenis van NOFA en de leningsmogelijkheden.

Het ontwikkelingsfonds verstrekt financieringen als capaciteitsversterking in de visserij-, pluimvee-, en de rijstsector en in kassenteelt en fruitverwerking. Het doel van NOFA is om agribusiness, de concurrentiepositie en de verdiencapaciteit van de agrarische bedrijven in Suriname te bevorderen en te versterken.

Tijdens deze informatiesessie heeft de fondsbeheerder van het NOFA, de Trustbank Amanah die de belanghebbenden binnen de agrarische sector begeleidt bij het proces van aanvraagindiening aangegeven dat tegen een rente van 5.5% per jaar maximaal één miljoen SRD kan worden geleend om de productie te verhogen en capaciteiten te verruimen.

Op de vragen van de agrariërs ter vergadering heeft het team van NOFA en de Trustbank Amanah naar tevredenheid geantwoord. De vrouwen ter vergadering hebben ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om de Trustbank te vragen naar informaties over de 0% leningen die door de Trustbank wordt verstrekt speciaal aan vrouwelijke micro-ondernemers om van hun business een succes te maken.

De districtscommissaris van Saramacca, Sherin Bansi-Durga, heeft bij de afsluiting van deze bijéénkomst de agrariërs opgeroepen om gretig gebruik te maken van de mogelijkheden die het NOFA biedt om hun bedrijfsactiviteiten uit te breiden. Ze memoreerde hierbij ook de oproep van de president Chandrikapersad Santokhi om in verhoogde mate de productie en consumptie van lokaal geproduceerde producten ter hand te nemen. Importbeperking voor een bepaalde periode gaat ons in staat moeten stellen om de koers te helpen stabiliseren. Een manier om duurzaam uit de economische problemen te geraken en onze verdiencapaciteit te verhogen door de exportproductie te vergroten.