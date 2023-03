PAHO ondersteunt Suriname HEARTS-initiatief

De Pan-American Health Organization (PAHO) heeft ter ondersteuning van het HEARTS-initiatief in Suriname op maandag 6 maart enkele Smart televisietoestellen gedoneerd aan het ministerie van Volksgezondheid. De overhandiging vond plaatst op het kantoor van de PAHO door dr. Lilian Reneau-Vernon, PAHO/WHO Representative in Suriname.

HEARTS is een technisch pakket dat een strategische aanpak biedt om de cardiovasculaire gezondheid in landen te verbeteren. Het bestaat uit zes modules en een implementatiegids. Dit pakket ondersteunt ministeries van Volksgezondheid om het beheer van hart- en vaatziekten vooral in de eerstelijnsgezondheidszorg te versterken.

Het HEARTS-pakket bestaat uit praktische stapsgewijze modules die het chronisch zorgmodel (CCM) operationaliseren voor een geïntegreerde aanpak van het beheer van niet-overdraagbare aandoeningen, waaronder de H voor Gezonde Leefstijlbegeleiding.

De items zullen een aanzienlijk positief effect hebben op de kwaliteit en effectiviteit van onze inspanningen op het gebied van gezondheidseducatie. Het gebruik van Smart TV’s zal het interactieve en boeiende karakter van het programma voor gezondheidseducatie aanzienlijk vergroten. Met deze hulpmiddelen kunnen de gezondheidsvoorlichters/-werkers video’s en animaties weergeven, interactieve quizzen en games uitvoeren en toegang bieden tot onlinebronnen die ons publiek helpen de informatie die we delen beter te begrijpen en te onthouden. Hierdoor kunnen ze gezondheidsvoorlichting geven die leuker en effectiever is, wat uiteindelijk leidt tot een betere gezondheid.

Volgens dr. Lilian Reneau-Vernon heeft de PAHO grote waardering voor de inzet van het Ministerie van Volksgezondheid voor de uitvoering van het HEARTs-programma in Suriname en zal ondersteuning blijven bieden, niet alleen in Paramaribo, maar ook in de verschillende districten. “We zijn ervan overtuigd dat deze apparatuur zal worden gebruikt om de klinieken verder te moderniseren en audiovisuele informatie over risicofactoren in verband met niet-overdraagbare ziekten te verspreiden.”

Minister Amar Ramadhin bedankte de PAHO voor deze geste en zal er alles aan doen dat de schenking op de juiste manier ingezet zal worden om zo meer informatie te verschaffen aan de samenleving, teneinde de bewustwording over de chronische ziekten te vergroten.