700 demonstranten aangehouden bij protest in Den Haag

Bij demonstraties in Den Haag zijn zaterdag 700 demonstranten door de politie aangehouden. Er was een boerenprotest in het Zuiderpark en de klimaatactivisten van Extinction Rebellion voerden opnieuw actie op de snelweg A12.

De demonstratie bij de Utrechtsebaan op de A12 was van tevoren niet aangemeld bij de gemeente. De Haagse burgemeester had er ook geen toestemming voor gegeven, omdat de snelwegblokkade zou kunnen leiden tot “wanorde, gevaren voor de gezondheid en ernstige verkeersproblemen”.

Kort voor het middaguur verschenen de actievoerders van Extinction Rebellion op de Utrechtsebaan en begonnen zij met hun blokkeeractie waarbij honderden actievoerders de weg opliepen. Voordat zij de tunnel in konden lopen, werden zij door de politie tegengehouden. Vervolgens zijn zij een sitdownactie gestart.

De politie heeft de actievoerders meermaals gevraagd om hun actie te beëindigen en weg te gaan. Vanaf 16.00 uur hebben agenten kwetsbare personen actief aangesproken te vertrekken. De burgemeester ontbond de demonstratie om 17.00 uur. Mensen die uit eigen beweging weggingen, zijn niet aangehouden.

Actievoerders die niet weggingen en bleven zitten, zijn door de waterwerper verneveld. De politie heeft de actievoerders steeds de gelegenheid gegeven om hun actie te beëindigen en weg te gaan. De actievoerders die dit niet deden, zijn aangehouden.