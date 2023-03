Man gekneveld en ontvoerd door gewapende mannen

Een man is woensdagavond in zijn appartement aan de Abonestraat in Suriname door drie gewapende mannen gekneveld en ontvoerd.

Vernomen wordt dat het slachtoffer Paul zich in de slaapkamer bevond, toen het trio het appartement binnenstormde. Ze hebben hem vervolgens onder bedreiging van een houwer gekneveld en daarna opgetild en naar hun voertuig gebracht.

Samen met het slachtoffer reden de verdachten in een groene Toyota Raum richting de Basistostraat.

De politie van Geyersvlijt werd door getuigen gebeld en ging ter plaatse voor onderzoek.