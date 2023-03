Journalist wiens auto in brand werd gestoken neemt geen nieuwe auto van Brunswijk aan

De Surinaamse journalist René Gompers, wiens auto bij de rellen op 17 februari in brand werd gestoken, is niet ingegaan op het aanbod van ABOP-leider Ronnie Brunswijk die hem een nieuwe auto wil geven.

Brunswijk zei tijdens een toespraak op de dinsdag gehouden ABOP-PL massameeting dat Gomperts een nieuwe auto bij hem mocht komen halen. “Ondanks dat journalisten niet van me houden, mag je een nieuwe auto bij me komen halen”, aldus de ABOP voorzitter.

Gompers zei woensdag dat hij Brunswijk bedankt voor de aandacht en de geste, maar dat hij de gift niet kan aannemen, omdat dit in strijd is met de ethische principes.

“Starnieuws heeft een week geleden al voor nieuw vervoer gezorgd. De aanbetaling is al gedaan. De autohandelaar is nog bezig zaken in orde te maken.

Vrienden, collega’s en kennissen zijn ook een inzameling en gofundme gestart . Om het aflossen te versnellen en de gestolen en vernietigde waardevolle spullen -waaronder een laptop- te vervangen. Ik stel deze acties zeer zeer op prijs”, zei Gompers in een statement.