Stichting Platform Frambo Nederland organiseert debat nieuw kiesstelsel Suriname

De Stichting Platform Frambo Nederland organiseert op vrijdag 17 maart 2023 een informatief debat in Den Haag, over een nieuw in te voeren kiesstelsel in Suriname.

Zoals bekend heeft Het Constitutioneel Hof op 5 augustus 2022, een belangrijke toetsing gedaan van de kiesregeling in relatie tot fundamentele nationale, regionale en internationale wetgeving.

Het besluit van Het Hof komt erop neer dat enkele artikelen van de vigerende Kiesregeling in strijd zijn met de wetgeving op nationaal, regionaal en internationaal niveau. Er moet dus een nieuw kiesstelsel komen.

De inleider op deze debatavond is mr. dr. Hugo Fernandes Mendes, voormalig hoofdocent Staatsrecht en actief betrokken bij diverse discussies over het kiesstelsel.

Het debat is op vrijdag 17 maart 2023 van 18:30 uur – 21:00 uur te Den Haag. Aanmelden voor deelname: frambonederland@gmail.com