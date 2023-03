Ook in Suriname aandacht voor Wereld Obesitas Dag

Obesitas is een chronische ziekte die gekenmerkt wordt door overmatige vetopstapeling in het lichaam. Het wordt ook wel zwaarlijvigheid genoemd. Wereldwijd wordt vandaag, 4 maart ,’Wereld Obesitas Dag’ herdacht.

Het is een internationale bewustwordingsdag waarbij wordt stilgestaan bij obesitas, om de bewustwording over deze chronische ziekte te vergroten, alsook de oorzaken en noodzakelijke maatregelen om deze aan te pakken en te voorkomen.

Het thema voor dit jaar is “Changing Perspectives: Let’s talk about Obesity” (= ‘Perspectieven veranderen: laten we praten over obesitas’). Ook in Suriname is er aandacht voor deze dag.

Obesitas is een belangrijke risicofactor voor verschillende Niet-Overdraagbare Aandoeningen (NCD’s), zoals hart- en vaatziekten, kanker, hoge bloeddruk, (lage) rugpijn, spierpijn, slaapstoornissen en suikerziekte (diabetes type 2), welke weer kan leiden tot hart- en vaatziekten of klachten aan ogen, nieren, zenuwen en voeten. Obesitas ontstaat door een combinatie van verschillende oorzaken en risicofactoren. Deze zijn voornamelijk:

Verkeerde voeding (slechte eetgewoonten, het hoge percentage suiker in bewerkte voedingsmiddelen),

De individuele hormoonhuishouding,

De geestelijke gezondheid,

Een zittende leefstijl (gebrek aan beweging),

Erfelijk aangelegd (voor(ouders) die zwaarlijvig zijn)

Wereldwijd is er een verhoogde inname van voedsel met veel vet; een toename van fysieke inactiviteit als gevolg van de steeds meer zittende aard van vele vormen van werk, veranderende vervoerswijzen en toenemende verstedelijking. Overgewicht en obesitas treffen 60-85% van de volwassen vrouwen in Suriname Obesitas bij vrouwen is ongeveer het dubbele van dat bij de mannen. Over het algemeen zijn ongeveer 50% van de mannen en vrouwen fysiek inactief. Ze verrichten minder dan vijf dagen per week 30 minuten per dag fysieke activiteit.

Enkele tips voor mensen met obesitas zijn:

Erken dat je ernstig overgewicht bent en spreek met jezelf af dat je er iets aan gaat doen.

Schaam je er niet voor want je bent zeker niet de enige met ernstig overgewicht.

Zoek contact op met mensen die, net als jij, gemotiveerd zijn om van hun overgewicht af te komen.

Houd een eetdagboek bij waarin je precies opschrijft wat je gegeten hebt. Schrijf ook de gedachten en gevoelens op die je daarbij had. Zo krijg je meer inzicht in je eetgedrag.

Ga niet naar de supermarkt met een lege maag, zodat je niet in de verleiding komt om snoep of snacks te kopen.

Sla geen maaltijden over, daardoor krijg je juist trek in ongezonde tussendoortjes.

Drink voldoende water en thee zonder suiker, zo’n 1,5 à 2 liter per dag. Zo voorkom je dat je gaat eten terwijl je eigenlijk dorst hebt.

Door van meer beweging een gewoonte te maken in je dagelijkse leven, wordt je fitter, voel je je beter en is de kans groter dat je afvalt.

Onthoud: Afvallen hoeft niet snel te gaan. De kilo’s zijn er immers ook niet in een paar maanden aangekomen. Juist door langzaam af te vallen is de kans groter dat de kilo’s eraf blijven en is een nieuwe leefstijl makkelijker vol te houden.