Aangereden voetganger (56) na een week in ziekenhuis overleden

Een 56-jarige voetganger, die vorige week zaterdagavond 25 februari langs de mr. P. Chandishawweg in Suriname gewond werd aangetroffen, is na een week in het ziekenhuis overleden.

Op die bewuste avond kreeg de Surinaamse politie melding van een gewonde man langs de weg. Ter plaatse aangekomen werd inderdaad een slachtoffer aangetroffen met verwondingen.

Het bleek te gaan om een voetganger die door een automobilist was aangereden, waarna deze was doorgereden.

Het slachtoffer werd per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp, waar hij werd opgenomen in het ziekenhuis. Precies een week na de aanrijding overleed de man genaamd Hira Joeloemsing in het ziekenhuis.

Vernomen wordt dat de politie van Jarikaba intussen een autobestuurder heeft ingerekend, die het slachtoffer na de aanrijding in hulpeloze toestand had achtergelaten. Met het heengaan van dit slachtoffer is het aantal dodelijk slachtoffers op de verkeersbarometer van 2023 gestegen naar 10.