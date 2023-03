Regering bespreekt veiligheidscrisis met Surinaamse Politiebond

President Chandrikapersad Santokhi heeft op zijn kabinet een overleg gehad met de Surinaamse Politiebond (SPB). Het staatshoofd heeft de bond uitgenodigd na een schrijven van het bestuur te hebben ontvangen dat betrekking heeft op de veiligheidscrisis in Suriname alsook andere zaken. De gesprekken hebben op 1 maart 2023 plaatsgevonden.

De brief van de SPB volgde na de plunderingen van 17 februari 2023. Het SPB-bestuur heeft na een ledenvergadering mandaat gekregen om met de president te overleggen over loonaanpassing en bevorderingen. Revelino Eijk, woordvoerder van de bond, benadrukt dat er niet gevraagd is voor loonsverhoging, maar loonaanpassing. “Wij hebben van onze zijde wel wat voorstellen gedaan. Met name om te gaan kijken naar de armoedegrens, en belastingschijven. De president heeft aangegeven dat dit ook meegenomen zal worden”, aldus Eijk.

Het staatshoofd heeft de zienswijze van de regering gepresenteerd met name over de economische situatie en de mogelijkheden die de regering heeft. Echter is de regering op dit moment niet in de gelegenheid om loonaanpassingen te plegen.

Wat de veiligheidscrisis betreft is de aandacht gevraagd voor betere uitrusting van de agenten. “Onze leden hebben onder erbarmelijke omstandigheden moeten werken op 17 februari. De veiligheid van onze leden was enorm in gevaar en wij hebben in elk geval de aandacht gevraagd dat wij attributen nodig hebben, middelen voor onze leden om onze grondwettelijke taken op een correcte wijze uit te voeren”, meldt Eijk.

De bondwoordvoerder zegt dat er reeds medio 2022 aandacht gevraagd is hiervoor. “En we hebben gezien wat er is gebeurd. In elk geval is de regering volgens de president nu menens om de zaken in orde te krijgen.” Het staatshoofd heeft aangegeven dat er inmiddels al gewerkt wordt de nodige attributen in te vliegen ten behoeve van de veiligheidsdiensten, dus niet alleen voor de politie.