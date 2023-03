Automobilist die geparkeerde bromfiets aanreed en doorreed in verzekering gesteld

De 30-jarige automobilist Wikash R. is in verzekering gesteld, omdat hij eerder in februari van dit jaar een geparkeerde bromfiets aan de Tourtonnelaan in Suriname omver heeft gereden en daarna door is gereden.

Via de afdeling nummerbewijzen van de Surinaamse politie is het kentekennummer van zijn voertuig achterhaald. De politie van Centrum heeft hem daarna herhaaldelijk opgeroepen maar hij meldde zich niet aan. Daarna werd hij een aantal keren thuis en op het werk opgespoord, zonder resultaat.

Uiteindelijk werd hij afgelopen dinsdag opgespoord en aangehouden door de wetsdienaren, die hem naar het politiebureau overbrachten. Hij werd voorgeleid bij een hulpofficier wegens doorrijden na aanrijding.

De verdachte beweert dat hij nimmer een geparkeerde bromfiets omver heeft gereden.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie werd Wikash in verzekering gesteld. Zijn rijbewijs is hangende het onderzoek door de politie ingevorderd.