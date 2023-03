Door militair geschoten inbreker is oud-bekende van de politie

De inbreker die dinsdagavond op een erf aan de Lalla Rookhweg op heterdaad werd betrapt en beschoten door een militair, is een oud-bekende van de politie in Suriname. Het gaat om de 48-jarige Jurgen B.

Waterkant.Net sprak hierover met een familielid van de militair D.K., die aangaf dat ze vaker last hebben van inbraken.

De hoofdbewoner zou die avond een man op het erf hebben ontdekt. Ondanks de hoge schutting en het feit dat de poort op slot was, begaf de dief zich toch op het terrein van de bewoner. De militair aarzelde geen moment en schoot na een waarschuwingsschot gericht met een jachtgeweer op de ongewenste gast.

De eigenaar wist in eerste instantie niet of de dief geraakt was. Later toen de politie ter plaatse arriveerde bleek dat een man met een schotwond aan zijn zitvlak, gewond voor het fastfood restaurant Popeyes aan de Lalla Rookhweg lag. Het bleek te gaan om de oud-bekende van de politie Jurgen B. (48).

Hij was aanspreekbaar en werd vervoerd naar de Spoedeisende Hulp. Het jachtgeweer van de militair is gedekt middels een vergunning. Hij werd door de Surinaamse Militaire Politie (MP) overgebracht naar de brigade.