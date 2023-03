NAR streeft naar ontmoedigen drugs- en alcoholgebruik onder jongeren

Er is een toename van alcoholgebruik onder jongeren geconstateerd. Deze groep is er een die extra bescherming behoeft. Behalve alcohol is ook drugsgebruik een probleem onder jongeren en jongvolwassenen. De Nationale Anti-Drugsraad (NAR) zet zich dan ook in om het gebruik van alcohol en drugs onder deze groepen te ontmoedigen.

Een van de prioriteiten van de organisatie is om de voorlichting naar jongeren toe te intensiveren. Tijdens een kennismakingsbezoek aan president Chandrikapersad Santokhi heeft de NAR haar voornemens kenbaar gemaakt. Het bezoek vond plaats op dinsdag 28 februari.

NAR-ondervoorzitter Biswadath Somai, zegt dat de raad na haar installatie in december een activiteitenplan heeft opgesteld voor de komende periode. Zo zal er aan dataverzameling gedaan worden en zullen risicogroepen verder geïdentificeerd worden. Tot de laatste behoren vooral adolescenten.

Volgens Somai zal er een voorlichtingscampagne opgestart worden, die zich intensief zal richten op deze groepen. De NAR zal ook nagaan welke drugssoorten gebruikt worden in Suriname. Wat betreft alcohol zal vooral worden nagegaan welke alcoholsoorten illegaal zijn in de handel. Somai: “We zien dat de trend nu is dat veel jongeren verslaafd zijn aan alcohol. We willen ook aandacht hieraan besteden.”

De voorlichting zal zich niet alleen richten op jongeren, maar ook maatschappelijke groepen en ouders zullen betrokken worden. Somai benadrukt dat ouders een grote verantwoordelijkheid hebben in het controleren van hun kinderen.

Aan president Santokhi is voorgehouden dat twee aspecten een belangrijke rol spelen in het tegengaan van drugs- en alcoholgebruik, te weten: het aanbod verminderen en het gebruik ontmoedigen. Dit kan ervoor zorgen dat het probleem drastisch wordt aangepakt. Voorlichting aan de risicogroepen, begeleiding van gebruikers en extra hulp aan verslaafden zijn hierbij de drie prioriteitsgebieden.

Aan het staatshoofd is gevraagd mogelijkheden te bekijken om de geestelijke zorg op te nemen in het basiszorgpakket. Een van de knelpunten om verslavingszorg te bieden is volgens de NAR-ondervoorzitter dat personen die deze zorg nodig hebben, niet verplicht kunnen worden te stappen naar een instantie die verslavingszorg biedt.

Daarnaast ziet de organisatie graag wetgeving om openlijke alcoholreclame – na een bepaald tijdstip – te beperken. Zij heeft verder ook het probleem van gokverslaving aan het staatshoofd voorgehouden.

Somai zegt dat de NAR zich in 2023 naar een hoger niveau wil tillen, tot een nationale autoriteit zodat zij haar werkzaamheden beter kan uitvoeren. De president heeft zijn verwachtingen naar de NAR uitgesproken en tevens zijn ondersteuning waar nodig toegezegd.