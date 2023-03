ROS maakt nieuwe badges voor traditioneel gezag

Het Directoraat Duurzame Ontwikkeling Afro-Surinamers Binnenland (DDOASB) van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) is van 24 februari tot met 26 februari in het district Brokopondo gestart met het maken van badges voor het traditioneel gezag. Het is de bedoeling dat alle gezagdragers van Suriname over een badge kunnen beschikken.

Volgens ROS is een badge nodig om de werkzaamheden makkelijker te maken, vooral wanneer gezagsdragers ergens aankomen waar zij zich moeten legitimeren. Alleen zij die beschikken over een beschikking kunnen een badge maken.

De gezagdragers zijn zeer verheugd dat de ambtenaren van het ministerie naar hun gebied komen om het badgeproject uit te voeren. Dit project was er al, maar is opnieuw geïntroduceerd door DDOASB.

Velen die niet in aanmerkingen waren gekomen om welke reden dan ook, kunnen nu hun badge maken.

De meeste dorpen in het district Brokopondo hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt. Het district Marowijne staat voor komende week op het programma, het district Sipaliwini wordt later in het jaar aangedaan.

Het Directoraat Duurzame Ontwikkeling Inheemsen (DDOI), is belast met het maken van badges voor de inheemse gezagsdragers.

Volgens onderdirecteur Ceraïf Petres van DDOASB, gaat hiermee een lang gekoesterd wens in vervulling. Petres zegt dat met het badgesproject het werk makkelijker wordt en dat de gezagdragers zich kunnen legitimeren, zonder uniform.

De werkzaamheden in het district Brokopondo is op een paar traditionele gezagdragers na, afgerond.