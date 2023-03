ABOP: “All hands on deck voor herstel van Suriname”

“Suriname staat economisch op een heel moeilijk kruispunt en heeft daarom iedereen nodig om een constructieve bijdrage te leveren, zodat het goed afloopt met het land. Ongeacht de etnische achtergrond zullen wij als rechtgeaarde Surinamers de handen in één moeten slaan om Suriname als een aantrekkelijk land te behouden. Alles wat de eenheid tussen de etnische groepen verstoort moeten wij ook samen de kop in drukken.”

Dat zei de Surinaamse vicepresident Ronnie Brunswijk, in de hoedanigheid van ABOP-voorzitter, op dinsdagavond 28 februari tijdens de installatie van 17 kernen in kiesdistrict Paramaribo. Dit gebeurde bij het ABOP coördinatiecentrum aan de Keizerstraat.

Hij riep de partijleden op het hoofd koel te houden in de huidige nationale economische crisis. Volgens de ABOP- leider is het principe ‘all hands on deck’ nu dringend nodig. Hij is blij dat de gele partij blijft groeien naar het nivo van een multietnische beweging. Vooral met de eventuele wijziging van het kiestelsel, zal de verkiezingstrijd het hevigst zijn in Paramaribo.

Met de installatie van de kernen verspreid over de verschillende ressorten in de hoofdstad, verwacht hij dat er vanaf nu hard gewerkt zal worden voor het behalen van meer zetels. Daardoor kan de ABOP nog blijven in de regering om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het hele land.