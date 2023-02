Dienstauto districtscommissaris eindigt in goot na aanrijding

Zaterdagmorgen omstreeks 09.45u ontving de Surinaamse politie melding van een aanrijding tussen twee voertuigen, aan de Helena Christinaweg ter hoogte van de weg naar Reeberg. Daarbij is een dienstvoertuig na de aanrijding deels in de goot is beland.

Toen de wetsdienaren ter plaatse arriveerden bleek dat een der partijen districtscommissaris (dc), Shafiek Goelaman van Wanica Zuid-Oost, was

Kort voor de aanrijding reden de bestuurders van de twee voertuigen over de Helena Christinaweg. Ter hoogte van een winkel naast de weg naar Reeberg sloeg de bestuurder van de pick-up plotseling rechtsaf om in een inrit te gaan. Op dat moment was de dc bezig zijn voorrijder in te halen, met als gevolg de botsing.

Het voertuig van de dc eindigde deels in de goot. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

De politie van Verkeersunit regio Midden was ook ter plaatse voor onderzoek. De pick-up bestuurder die niet in het bezit is van een rijbewijs, is als veroorzaker aangemerkt.